Cumuli di immondizia dietro piazza Navona, emergenza rifiuti a Roma

Non si placa l'emergenza rifiuti nella Capitale. E' sufficiente fare due passi in qualsiasi quartiere della Capitale per rendersi conto che la situazione rifiuti è al collasso. Da tempo. Allarme rosso anche in pieno centro storico. Come si vede nella foto, vicolo dei Soldati è invaso da cumuli di immondizia accatastata da giorni e a cui nessuno sembra voler prestare attenzione. Tranne romani e turisti, costretti a convivere con questo vero e proprio angolo di degrado.

E in questa situazione di emergenza, tornano alla mente le parole del sindaco Roberto Gualtieri che, qualche tempo fa, aveva annunciato la fine dell'emergenza rifiuti nel giro di una settimana. Anche questa volta il tempo è passato invano.