Roma, aggressione choc alla Stazione Termini: straniero stacca a morsi un dito durante la rapina

Stacca un dito a morsi alla negoziante per rapinarla, choc a Termini. Per portare a termine la sua rapina era disposto a tutto e dinanzi alla reazione della titolare di un market in via Giolitti, non ha esitato a staccare di netto a morsi il dito della malcapitata. E' accaduto alle ore 21.30, in pieno centro di Roma, nei pressi della stazione Termini, quando un 32enne senza fissa dimora, di origine brasiliana, è entrato in un minimarket con l'intento di rapinarlo. È qui che la Polizia, su segnalazione della titolare, è intervenuta e ha ascoltato il suo racconto. La donna, infatti, ha spiegato di essere stata rapinata da un giovane, che nel tentativo di portarle via l’incasso le ha morso un dito, staccandole la falange. La 39enne è stata portata in ospedale, dove fortunatamente sono riusciti a ricucire il dito e salvarlo.

Subito sono scattate le indagini, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, e la Polizia è riuscita a rintracciare il rapinatore. Lo straniero, già con precedenti specifici, è stato fermato nel sottopassaggio tra via Giolitti e via Marsala ed è in attesa del processo. Nella zona di Termini è dintorni le rapine sono all'ordine del giorno. Solo l'8 luglio scorso un ghanese per non pagare la colazione, ha frantumato la vetrina del locale e ha distrutto tutti i tavolini in Piazza Vittorio Emanuele. Pochi giorni dopo, precisamente il 12 luglio, in Piazza dei Cinquecento un sessantenne è stato rapinato della catenina d'oro con una furia inaudita, gettato a terra e malmenato tanto da perdere persino un dente. Alcune zone della Capitale, centralissime e non periferiche, sono ormai 'terra di nessuno' in balia di baby gang straniere e rapinatori senza fissa dimora, disposti a tutto pur di portare a segno i propri colpi.

"Non solo cinghiali, rifiuti e incendi, non ci scordiamo che la prima e assoluta vera emergenza a Roma era e resta la sicurezza. Lo dimostrano episodi come quello accaduto questa settimana nei pressi della stazione Termini, dove un uomo nel corso di una rapina a un supermarket in via Giolitti, per guadagnarsi la fuga, ha tranciato di netto a morsi il dito a una negoziante. Crimini come questi non sono casi isolati, ma ormai fanno parte della cronaca locale quotidiana e non possiamo abituarci ad essi, ma occorre reagire e intervenire subito". La denuncia in una nota del consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Il sindaco Gualtieri organizzi immediatamente una cabina di regia con le forze dell'ordine, il Questore e il Prefetto per intensificare i controlli e il pattugliamento della città, soprattutto nei mesi estivi, quando - conclude Giannini - i turisti e i pochi residenti e lavoratori rimasti, nelle strade isolate del centro, rischiano di diventare bersagli mobili di sbandati disposti a tutto".

