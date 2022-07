Incendio a Roma, in fiamme gli autodemolitori a Centocelle. Il fumo nero su tutta la Capitale: "Usate le mascherine"

09 luglio 2022 a

Le forze dell’ordine, al termine dell’attività di spegnimento del vasto incendio che sta devastando l’area est di Roma, invieranno una prima informativa in procura. Così come avvenuto per gli altri roghi che hanno interessato la Capitale nelle ultime settimane, i magistrati procederanno all’apertura di un fascicolo di indagine. Obiettivo degli inquirenti sarà capire se dietro le fiamme che stanno interessando alcuni demolitori ci sia una volontà dolosa.

È esploso nel tardo pomeriggio l'ennesimo rogo in via Casilina, in prossimità del parco archeologico di Centocelle: le fiamme sarebbero scoppiate in un deposito per la demolizione delle auto. La densa nube di fumo nero ha invaso la Capitale spaventando l'intera cittadinanza. "Si sentono boati ed esplosioni" hanno raccontato. Poi sono scattate le operazioni di evacuazione: quattro palazzine in via Carlo Fadda dove il fuoco, dopo aver attraversato la via Palmiro Togliatti ha colpito una tenda esterna di un balcone. Inviati due elicotteri (1 dei vigili e del fuoco e uno della Regione Lazio) a potenziare le operazioni di spegnimento.

"Sono stati allertati tutti i pronto soccorso per sintomi respiratori. Bene ha fatto il Municipio a raccomandare di tenere chiuse le finestre e di indossare la mascherina per evitare di inalare i fumi derivanti dall'incendio" ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

