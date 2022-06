Roma, esplodono 50 bombole del gas: maxi-incendio e nube nera in zona Monachina. Abitanti evacuati

Massimiliano Gobbi 27 giugno 2022 a

Roma continua a bruciare. Fuoco e fiamme a Casal Selce e sull’Aurelia, esplodono 50 bombole al centro estivo con diversi bambini evacuati. Colpito il quadrante nord occidentale della Capitale dove un vasto incendio ha raggiunto alcune ville richiedendo l'evacuazione degli abitanti della zona. Le fiamme sono divampate intorno alle 13:30 di oggi pomeriggio da via Bosco Marengo, poco distante dal campo rom della Monachina. Una alta colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza, si è alzata in cielo sull'Aurelia, all'altezza dell'uscita 1 del Raccordo Anulare. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono a ridosso delle abitazioni. A scoppiare, anche bombole di gas all’interno di un centro estivo. Nessun ferito, con diversi intossicati. Disposta l'evacuazione di alcuni stabili. In zona sono arrivati anche gli elicotteri dei vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme.

A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di via Genova che ha inviato sul posto diverse squadre provenienti dai distaccamenti locale, due Aps e un'autobotte. Presenti sul posto anche tanti volontari della protezione civile, polizia di stato e polizia locale di Roma Capitale. "Fiamme alte sono arrivate a minacciare anche un centro sportivo, un parcheggio coperto ed altre abitazioni presenti nella zona dell'incendio - commenta Marco Lorentini, presidente della Cov - un vasto incendio scoppiato nella zona Monachina, dietro al ristorante Brigadoon". Presenti sul posto gli agenti di polizia locale del XIII gruppo Aurelio che hanno chiuso la via Aurelia in direzione Civitavecchia all'altezza del grande raccordo anulare.

Tante le zone colpite dai roghi di sterpaglie e vegetazione. Oltre all'Aurelia anche il litorale sud. "Una task force di vigili sono impegnati sul posto e stanno lavorando freneticamente per bonificare le zone colpite - commenta Riccardo Ciofi dal sindacato Fns Cisl di Roma - colpiti diversi quadranti, roghi a Guidonia, Anguillara, Marino, Monte porzio Catone, Marcellina e Pomezia. Una situazione drammatica, dovuta alle alte temperature che non accennano a diminuire". Colpito il litorale romano, in particolar modo la zona di Pomezia dove da diverse ore stanno lavorando volontari della protezione civile Noal, Gamma 13 e Airone in via della Maggiona, via delle muratelle, via Laurentina in prossimità di un vivaio nella località Santa Procula. A bruciare anche una centrale elettrica di alta tensione e rifiuti. Soccorsi anche a persone e animali. Oltre cinquanta gli incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno richiesto l'intervento di tanti soccorritori. Le temperature di questo periodo e il forte vento non aiutano certo a limitare il propagarsi delle fiamme, tuttavia, con il dispositivo di soccorso attuale, in attesa del potenziamento per la campagna Antincendi Boschivi, che inizierà il 1 luglio, l'attività del personale risulta davvero molto faticosa ed estenuante.

Brucia un capannone industriale, fiamme e paura a est di Roma

