San Cesareo, scoppia un incendio nel capannone industriale. Fiamme e paura a est di Roma

26 giugno 2022 a

a

a

È esploso poco prima di pranzo l'incendio all'interno di un capannone industriale nel comune di San Cesareo, in via della Tecnica, a est di Roma. Lo stabile ospitava diversi mezzi industriali, mentre al piano interrato si svolgeva l'attività di imballaggio e stoccaggio di funghi. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte, il nucleo Ncbr (chiamato per scongiurare contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche), un'autogru, il carro autoprotettri, l'autoscala e il carro schiuma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.