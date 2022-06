Roma, giro di vite sui dehors. Le nuove regole del Campidoglio

21 giugno 2022 a

Via libera dell’Aula Giulio Cesare alla delibera per le occupazioni di suolo pubblico che disciplinerà il settore dal prossimo 1 ottobre 2022. I tavolini concessi a bar e ristoranti durante la pandemia potranno essere confermati tramite apposita domanda al municipio corredata da una relazione tecnica. Nessun aumento, invece, sarà concesso sul territorio del I municipio. Nel I municipio, infatti, sarà impossibile richiedere ampliamenti di superficie aggiuntivi rispetto alle occupazioni di suolo pubblico già concesse precedentemente allo stato di emergenza.

Invasione di dehors a Roma. Task force contro i tavolini selvaggi e le pedane ovunque

«Ringrazio l’Aula e la Commissione per il lavoro fatto e per la delibera portata a termine. Roma ha portato avanti un programma per lavorare a un progetto che porterà a un regolamento strutturato, senza inseguire le emergenze. Prorogheremo i termini della nostra delibera fino al 31 dicembre per avere più tempo per mettere a punto un piano strutturato e un nuovo regolamento definitivo sulle Osp. In questo modo potremmo attendere le linee guida del Mibac per le piazze tutelate. Oggi abbiamo dato delle certezze agli operatori e messo un freno al dilagare di dehors e tavolini nel centro storico», dichiara l’assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli.

