Roma, invasione di dehors in Centro. Task force contro i tavolini selvaggi e le pedane ovunque

Francesca Mariani 09 giugno 2022 a

a

a

È guerra aperta a tavolino selvaggio. Turismo, bella stagione e la quota in surplus concessa - ancora per poco - alle occupazioni di suolo pubblico a causa del Covid, hanno reso di fatto inmpraticabili molte vie e piazze del centro storico. Un centro che, è bene ricordare, già soffre di carenza di parcheggi e di una situazione rifiuti al limite dell'emergenza. È così allo spazzamento incominciato in I Municipio, si è unita da ieri una task force della Polizia locale contro i «furbetti» del tavolino. Ad annunciarlo, portando sul tavolo un primo bilancio di 26mila euro di multe in sole tre ore e solo nei dintorni del Pantheon, il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore al Commercio, Monica Lucarelli e la minisindaco del centro storico Lorenza Bonaccorsi. Dai primi controlli effettuati dalla polizia locale, con 25 agenti impegnati, al Pantheon «è emerso che il cento per cento aveva irregolarità - ha spiegato il sindaco sono state sanzionate dieci attività di somministrazione, una ricettiva e un negozio di vicinato. Sono stati elevati undici verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico per un totale di 26 mila euro».

Mascherine obbligatorie per gli esami a scuola, furia Codacons contro il Tar

In tutto sono stati controllati 100 metri quadri di occupazione abusiva «e per la prima volta l'attività di rimozione è stata contestuale ai verbali, grazie a nuove procedure», ha sottolineato Gualtieri. Sui 26mila euro totali le multe sono state: cinque da 5mila euro per occupazione abusiva del suolo pubblico e sei da 173 euro per non aver ottemperato alle prescrizioni relative alla concessione, con la diffida per i trasgressori al ripristino dello stato dei luoghi. Nei controlli di questi giorni, per i quali il comando di polizia locale e l'assessorato alle Attività produttive comunicheranno periodicamente l'andamento e le sanzioni emesse, viene adottato per la prima volta il nuovo metodo di verifica definito dalla riorganizzazione delle procedure della polizia locale di Roma Capitale.

Sfregiata al volto con un coltello, tremenda aggressione tra marocchine per una questione di soldi

«Dovevamo dare una risposta ai cittadini e ai turisti che in questi giorni stanno affollando Roma», ha spiegato l'assessora al Commercio, Monica Lucarelli. Soddisfazione della presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, che ha voluto precisare: «Non stiamo procedendo casualmente nelle verifiche, abbiamo segnalato quelle che sappiamo essere le piazze e le strade più colpite dal fenomeno dell'abusivismo». L'assessora Lucarelli, infine, ha confermato che l'amministrazione è a lavoro per contrastare anche il fenomeno dei buttadentro.

Incidente auto-pullmino: quattro anziani in ospedale in codice rosso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.