Incendio di Malagrotta, cosa prevede l'ordinanza del Comune di Roma

16 giugno 2022 a

a

a

Il Comune di Roma con un ordinanza del sindaco ha disposto «per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione per un raggio di 6 km dal luogo dell’incendio dell’impianto di Malagrotta: la sospensione delle attività scolastiche e dei centri estivi, pubblici e privati; il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata». E ancora, «il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area individuata. Si raccomanda di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti».

Il rogo nell'ex discarica fa chiudere il Consiglio regionale

Intanto la nube che si è sollevata dai fumi dell'impianto si è progressivamente spostata verso la vicina Fiumicino. «Purtroppo un grosso incendio si è sviluppato al Tmb di Malagrotta e ora la nube di fumo si sta spostando sulla nostra città». Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. «Vi chiedo di seguire molto attentamente le raccomandazioni già fatte dal Comune di Roma - aggiunge - non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile allo 066521700».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.