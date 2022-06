Roma, l'incidente con l'auto fa ribaltare un pullmino: quattro anziani in ospedale in codice rosso

Massimiliano Gobbi 08 giugno 2022 a

Scontro auto-pulmino ad Acilia, otto i feriti. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9.30, in via Alberto Galli, altezza incrocio via Cesare Maccari, dove un pulmino con a bordo alcuni anziani che stavano andando a svolgere dei controlli medici, a seguito di un tamponamento, ha terminato il suo tragitto su un lato. A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che ha inviato sul posto una squadra proveniente dal distaccamento di Ostia. Con loro i sanitari del 118 intervenuti con cinque ambulanze e gli agenti di polizia locale del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

Estratti dalle lamiere quattro persone anziane rimaste incastrate nel pullmino, trasportate in ospedale in codice rosso ai pronto soccorso più vicini. Altri quattro i feriti. Attimi di paura per strada per un intervento complesso che ha visto un'importante task force di soccorritori. Secondo alcune testimonianze l'impatto tra le due vetture è stato molto forte. Non sono mancate minuti di apprensione durante il soccorso con diversi pompieri impegnati a liberare i passeggeri anziani con le cesoie e il divaricatore.

A seguito dell’incidente è arrivata la nota del consigliere del X Municipio Alessandro Aguzzetti che ha affermato: “Da 6 mesi segnalo la totale assenza di segnaletica orizzontale in quel tratto di strada. Domani mattina lo ribadirò in aula in quanto senza segnaletica rischiano quotidianamente pedoni e automobilisti”.

