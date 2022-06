Roma, Antonello Venditi fa una sorpresa al Giulio Cesare nell'ultimo giorno di scuola

Valentina Conti 08 giugno 2022 a

Feste di fine anno scolastico da ricordare a Roma con il ritorno in presenza. Al Liceo Giulio Cesare visita a sorpresa di Antonello Venditti. Accolto dalla preside Paola Senesi, ha entusiasmato i ragazzi intonando al pianoforte proprio il brano “Giulio Cesare”, tra gli applausi e i telefonini impazziti per i selfie. In occasione dell’ultimo giorno di scuola, il cantautore romano ha voluto portare il suo saluto agli studenti del noto istituto di Corso Trieste che lui stesso ha frequentato. Un’ovazione il suo ingresso in aula magna. “Vi auguro ogni bene, e ricordate che gli anni non si comprano!”, ha detto Venditti alle allieve e agli allievi. Al suo fianco il direttore generale della Siae, Gaetano Blandini.

