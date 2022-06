Roma Termini, l'Odissea continua: treni con ore di ritardo o cancellati. "Non sappiamo se partiremo"

Ancora rabbia alla stazione di Roma Termini. Anche oggi domenica 5 giugno ssono numerosi infatti i ritardi e le cancellazioni accumulate in seguito al deragliamento del Frecciarossa Alta velocità di venerdì scorso. I passeggeri continuano a lamentare profondi disagi per ritardi che vanno oltre le due ore, e soprattutto per la mancata assistenza ricevuta dagli operatori telefonici. Ancora lunghe code in stazione per ottenere maggiori informazioni sullo stato dei treni e di eventuali rimborsi.



I disagi più consistenti sono stati vissuti dai viaggiatori diretti verso la Puglia, costretti ad aspettare in stazione fino a cinque ore in seguito alle cancellazioni, molti dei quali hanno dovuto poi modificare i programmi per il weekend. Si temono disservizi anche nei prossimi giorni, quando numerosi pendolari dovranno recarsi a Roma o nelle altre principali città del Nord Italia per lavoro.



Nel frattempo su disposizione della Procura di Roma è stata dissequestrata l’area della stazione della Serenissima dove venerdì pomeriggio era deragliato il treno. La Rete ferroviaria italiana ha fatto dunque sapere attraverso un comunicato che in tre giorni sarà possibile riavviare la circolazione sui binari (Camillo Barone).