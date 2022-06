Autobus Atac investe due turisti, schianto nella notte a Santa Maria Maggiore: sono in pericolo di vita

05 giugno 2022 a

a

a

Due turisti cechi sono stati investiti da un autobus dell’Atac e sono ricoverati in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno in piazza Santa Maria Maggiore, nel pieno centro di Roma. A restare coinvolti due uomini di 41 anni, residenti a Praga, che sono stati colpiti dal bus della linea 75 mentre stavano attraversando la strada. L’impatto è stato violento al punto che i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il mezzo per raggiungere uno dei due. I feriti sono entrambi condizioni molto gravi e in pericolo di vita. I due cechi sono stati trasportati dal personale del 118 negli ospedali Umberto I e San Giovanni.

Gravissimo incidente d'auto. Muore una donna di 35 anni. Ferite altre cinque persone

Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, l’autista del bus è stato già ascoltato sulla dinamica dell'investimento. In segui, come previsto dall'iter per questi casi, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai controlli su alcol e droga. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. La indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso.

Roma, investito e ucciso a piazzale del Verano. Falciato sulla strada a 74 anni. Chi era al volante

Secondo quanto si apprende l'impatto è stato molto violento tanto da provocare la rottura del parabrezza del mezzo. Diversi i passanti che avrebbero assistito alla scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.