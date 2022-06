Roma, investito e ucciso a piazzale del Verano. Falciato sulla strada a 74 anni

03 giugno 2022 a

a

a

Un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato investito in via Tiburtina all’altezza di piazzale del Verano. Il pedone è stato investito da una Hyundai i20 con al volante un uomo di 80 anni che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. Il 74enne è stato trasportato con urgenza al Policlinico Umberto I dove è poi morto a causa delle gravi ferite.

Gravissimo incidente d'auto. Muore una donna di 35 anni. Ferite altre cinque persone

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Sapienza e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, a partire dal punto in cui è avvenuto l’impatto, per capire se la vittima si trovava sulle strisce pedonali. Per l’anziano al volante sono stati disposti gli accertamenti di rito ed è stato informato il pm di turno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.