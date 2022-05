Roma, sulle tessere Atac la basilica di Firenze al posto del Cupolone di San Pietro

27 maggio 2022 a

Sulla tessera dell'abbonamento per gli autobus di Roma ci si aspetterebbe di trovare l'immagine di San Pietro. E, invece, la sagoma riprodotta assomiglia a quella di Santa Maria del Fiore, la nota basilica di Firenze. E, a quanto pare, il Comune non si è accorto di nulla. Eppure San Pietro e Santa Maria del Fiore sono assai differenti. Lo fa notare il consigliere della lista Civica Calenda, Francesco Carpano, in un commento su Twitter. «Faccio sommessamente notare all'assessore Eugenio Patanè che forse in Atac hanno confuso San Pietro con Santa Maria del Fiore e il suo campanile». Chissà se qualcuno in Campidoglio è mai entrato nella basilica della Città Eterna e conosca, almeno per averla vista in foto, l'esistenza di Santa Maria del Fiore. Una chiesa non vale l'altra! Soprattutto quando è il simbolo della città.

Faccio sommessamente notare all'assessore @eugenio_patane che forse in #ATAC hanno confuso San Pietro con Santa Maria del Fiore e il suo campanile. pic.twitter.com/DJCIpHs1vT — Francesco Carpano (@F_Carpano) May 26, 2022

