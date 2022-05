Roma, il pasticciaccio brutto di via Merulana. Strada chiusa a maggio per colpa delle luci di Natale

Massimiliano Gobbi 24 maggio 2022 a

Luminarie natalizie pericolanti in via Merulana, strada chiusa e pesanti ripercussioni sul traffico tra San Giovanni e l'Esquilino. Quella di ieri è stata una giornata da incubo, con i cittadini alle prese con una chiusura improvvisa che ha provocato una serie infinita di disagi e traffico in tutto il quadrante. Dalla mattinata, infatti, la strada è stata chiusa al transito nei due sensi di marcia, da piazza Santa Maria Maggiore fino a via Labicana, dagli agenti del Primo gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale intervenuti con diverse pattuglie, per un intervento causato dal «rischio caduta delle luminarie» iniziato dai vigili del fuoco martedì sera, intorno alle ore 18.30, proprio «per evitare che potessero finire sui passanti e sulle auto in transito». Lavori che sono stati portati avanti dalla ditta specializzata, incarica dal Comune, per gran parte della giornata, con la chiusura della strada che ha comportato un intensificarsi del traffico nelle zone limitrofe e che ha mandato di fatto in tilt tutta la viabilità del quadrante con cittadini intrappolati in strada sull'orlo di una crisi di nervi.

«Siamo a fine maggio e si ricordano solo ora di rimuovere le luminarie che cadono a pezzi? - commenta Agnese Decarlo, residente del rione Esquilino- Per tutta la giornata le consolari sono rimaste congestionate dal traffico, abbiamo passato un lunedì da incubo. Scene di panico con clacson e gente alterata a causa dei tanti disagi alla viabilità. Lavori che potevano essere fatti di domenica e invece si attende lunedì quando tutti tornano al lavoro». I disagi hanno provocato il rallentamento anche dei mezzi di trasporto tanto che Atac ha fatto sapere che ha dovuto deviare le linee 16-714 provenienti da piazza Santa Maggiore in via Carlo Alberto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto e viale Manzoni.

Sulle ragioni della tardiva rimozione delle luminarie dal I Municipio fanno sapere che gli esercenti della strada avevano incaricato una ditta per l'allestimento e lo smontaggio delle luminarie, ma a causa di una serie di difficoltà tra privati, la rimozione non è più avvenuta, al punto di farle deteriorare, mettendo a rischi addirittura l'incolumità dei passanti. L'area è stata così transennata e chiusa al traffico fino alla sera, in attesa di rimuovere tutti i pericoli.

