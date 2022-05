Roma-Feyenoord, la Questura blocca autobus e tram in tutta la città la sera della finale

23 maggio 2022 a

Bufera a Roma per la gestione della mobilità in vista della finale di Conference League. Come reso noto dall’Atac è stato stabilito il “piano sicurezza e viabilità anche nella Capitale in vista dell’atto conclusivo che si giocherà a Tirana (Albania). In base all'esito dell'incontro, oltre a misure di vigilanza a protezione dei monumenti in Centro, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la Questura di Roma ha richiesto anche lo stop della rete di bus e tram, su tutto il territorio comunale nella notte tra il 25 e il 26, dalle 22 (orario dell'ultima partenza dai capolinea) alle 3”.

Allo stadio Olimpico, l'AS Roma ha organizzato l'evento "Nella nostra casa con la nostra famiglia", dove i tifosi giallorossi potranno assistere alla partita attraverso i maxi-schermi. Per questo evento - sottolinea l’azienda dei trasporti - la Questura di Roma ha richiesto i provvedimenti di viabilità e traffico che sono attuati per tutti gli incontri di calcio, comprese la disponibilità delle aree di parcheggio "Clodio" e "XVII Olimpiade". Non è ben chiaro il passaggio “in base all’esito dell’incontro”, ma è probabile che il blocco totale dei mezzi pubblici (le metropolitane non sono citate) avvenga in caso di successo giallorosso, un evento che riverserebbe in strada decine di migliaia di persone oltre ai 50mila che saranno al Foro Italico.

