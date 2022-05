Trenta cinghiali in parata in zona Cassia, il video. Residenti barricati in casa e in auto

15 maggio 2022 a

Il più grosso è in testa e guida la colonna formata da decine di cuccioli, chiude la parata un altro esemplare, forse la mamma della nidiata. I cinghiali sono ormai padroni di appie aree di Roma, soprattutto a ridosso delle grandi aree verdi della zona nord della Capitale. Gli avvistamenti sono all'ordine del giorno ma quello di domenica 15 maggio sulla Cassia è clamoroso. Siamo tra via Azzarita e via Mastrigli e la scena è ripresa dalle finestre di un palazzo dal momento che i residenti si sono letteralmente barricati in casa o, se di passaggio, nella propria auto.

Peste suina, sì all'abbattimento dei cinghiali. Costa anticipa l'ordinanza per Roma

A mostrare il filmato è l'Adnkronos e si vedono sfilare una trentina di cinghiali tra adulti e cuccioli. L'invasione degli ungulati nella Capitale ha raggiunto da tempo la dimensione dell'emergenza, a cui si aggiunge l'epidemia di peste suina che, fortunatamente, non comporta rischi per l'uomo ma mette in forte pericolo gli allevamenti. Lunedì 16 maggio è attesa l'ordinanza della Regione Lazio per autorizzare l'abbattimento selettivo degli esemplari a rischio. l’Assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. ha fatto sapere che dall’Istituto Zooprofilattico confermano che i casi positivi sono sei, tutti riferiti alla stessa area, ossia quella del Parco dell'Insugherata.

Il video dell'invasione di cinghiali sulla Cassia.

