Peste suina, sì all'abbattimento dei cinghiali a Roma. Il sottosegretario Costa: ordinanza in arrivo

Contrordine: è emergenza per la peste suina. Via all’abbattimento di cinghiali dopo i diversi casi accertati. In un’intervista a Tgcom24, il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, ha annunciato: “Credo che nella giornata di domani (lunedì 16 maggio, nda) verrà firmata l'ordinanza dal commissario per quanto riguarda la zona di Roma, sarà definita la zona rossa e verranno definite tutte le attività possibili all'interno di questa zona. Contestualmente verrà redatto un piano per l'eradicazione del virus che prevederà l'abbattimento selettivo per la presenza dei cinghiali sul nostro territorio”.

Costa ha anche chiarito che le emergenze sono due: “La prima è quella legata alla peste suina e stiamo mettendo in atto tutta una serie di strategie, la seconda, più ampia, riguarda l’eccessiva presenza dei cinghiali sul nostro territorio che sta provocando danni all'agricoltura”. Solo pochi giorni fa, invece, il commissario straordinario alla peste suina, Angelo Ferrari, aveva escluso un’ordinanza di questo tipo. Si era parlato di una misura di appoggio. “Mi sono preso 24 ore per analizzare la situazione e verificare gli aspetti epidemiologici” aveva detto Ferrari dopo il quarto caso di peste suina accertato all’interno del perimetro del Raccordo anulare. Adesso però la zona infetta si è allargata e si corre ai ripari. Il caso zero di peste suina si è verificato in una zona del parco dell'Insugherata a Roma. Questo virus colpisce suini e cinghiali ed è altamente contagioso, ma non è trasmissibile agli esseri umani.

