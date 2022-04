San Maria in Via, la strada sprofonda. Come sono ridotti i vicoli del centro di Roma

29 aprile 2022 a

a

a

Non se la passano bene le strade di Roma, anche a distanza di diversi mesi dal cambio di sindaco che ha portato Roberto Gualtieri a sostituire Virginia Raggi in Campidoglio. Davanti alla Chiesa di San Maria in Via, situata a Larghi Chigi alle spalle della galleria che porta il nome di Alberto Sordi, di è aperta una voragine e hanno chiuso la strada. Le strade della Capitale, soprattutto quelle del Centro, sono ridotte ad un colabrodo.

Il tour di Roma dell'immondizia. Turisti costretti allo slalom tra i rifiuti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.