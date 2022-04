Fa un buco nel soffitto per entrare in una casa di Roma e occuparla abusivamente. Polacco denunciato

22 aprile 2022 a

Ha fatto un buco nel soffitto per introdursi in un appartamento e occuparlo abusivamente. Come un ladro nel caveau di una banca, un 56enne di nazionalità polacca, W.T., ha usato la tecnica da "banda del buco" per impossessarsi abusivamente di una casa di edilizia popolare in Via Ostuni, in zona Quarticciolo. La polizia locale di Roma, però, è riuscita a sventare l'occupazione. L'uomo infatti, provvisto di arnesi da scasso, smerigliatrice e 10 metri di cavo elettrico, aveva deciso di accedere all'appartamento direttamente dai terrazzi condominiali, tranciando un apertura nei solai, per non provocare sospetti nei vicini sfondando la porta. Colto in flagranza dai caschi bianchi del V gruppo Casilino, insospettiti dalle segnalazioni pervenute su quello strano operaio, il 56enne ha ammesso le sue responsabilità ed è stato deferito all'autorità giudiziaria dagli agenti al comando del dottor Roberto Stefano. Tutto il materiale da scasso è stato posto sotto sequestro.

"Nell'esprimere i nostri complimenti alle donne e agli uomini del V gruppo Casilino, non possiamo tornare a evidenziare all'amministrazione, come al Comando Generale del Corpo - ha commentato Marco Milani, segretario romano aggiunto del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) - che le Polizie Locali costituiscono ormai forza prevalente, nella polizia di prossimità dei territori metropolitani. Attività che devono essere riconosciute e valorizzate, in sede normativa e contrattuale".

