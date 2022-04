Va a fuoco una fabbrica di ceramica, paura a Civita Castellana

Massimiliano Gobbi 11 aprile 2022 a

Fiamme ad una fabbrica di ceramica, paura a Civita Castellana. I vigili del fuoco del comando provinciale di Viterbo sono intervenuti per un incendio scoppiato all'interno di una fabbrica gallese nella frazione di Civita Castellana. A lanciare l'allarme la sala operativa che ha inviato diverse squadre provenienti dalla sede centrale e dal vicino distaccamento locale.

Con le squadre in ausilio anche un'autobotte e un'autoscala. "Ancora da accertare le cause che hanno provocato il rogo - dichiara Federico Sciuga, segretario generale aggiunto della Fns Cisl di Viterbo - A bruciare materiale altamente infiammabile, data la produzione di ceramica della fabbrica. Un'operazione complessa che comporta, da parte dei pompieri, un'attenta valutazione dello scenario ma soprattutto un'importante azione di coordinamento". Di fatto i vigli del fuoco hanno provveduto a delimitare la zona e operare tempestivamente per abbassare le fiamme.

