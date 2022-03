Ponte di ferro, a cinque mesi dal rogo parte la rimozione della parte crollata. Impegnati anche i sommozzatori

Luca De Lellis 25 marzo 2022 a

Era il 2 ottobre 2021 quando il ‘Ponte dell’Industria’, o ‘Ponte di Ferro’ come è noto a tutti per via del materiale metallico con il quale è stato costruito, bruciava nelle fiamme di un rogo spaventoso. Un incendio di notevoli dimensioni che comportò il crollo di una parte della struttura lunga circa sette metri e di una passerella di cinquanta che correva sotto la struttura, utile per la manutenzione e il passaggio di cavi elettrici. Fortunatamente senza produrre feriti. Il ponte, che collega le zone di Ostiense e Marconi (tra le più gettonate per la movida serale) a Roma, non aveva subito lesioni strutturali gravi. Per questo, già a 70 giorni di distanza, il 12 dicembre 2021 veniva riaperto al passaggio dei mezzi di trasporto.

A poco più di cinque mesi di distanza dall’accaduto è stato consegnato l’appalto dei lavori di ripristino dell’area del Ponte dell’Industria, la cui parziale caduta aveva reso inagibile la parte sottostante, caratterizzata dalla banchina e dalla ciclabile poste al livello del Tevere. È già cominciata l’opera di rifacimento del marciapiede lato mare, attualmente interdetto al passaggio dei pedoni, che si prevede possa essere completata nel giro di 10 giorni. Inoltre, da lunedì 28 marzo, partiranno i lavori curati dal Dipartimento Tutela Ambientale per la rimozione della passerella collassata nel rogo. Questo rappresenta un intervento molto complicato, a cui parteciperanno anche dei sommozzatori per cercare di sollevare il pezzo caduto. In tal caso, c’è fiducia che l’operazione si possa concludere entro due settimane.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, non celando una certa soddisfazione, ha dichiarato durante un sopralluogo: “Possiamo dare il via al ripristino dell’area del Ponte di Ferro. Si sono dovute attendere le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza Speciale di Roma, ma da lunedì i lavori entreranno nel vivo. Conclusi gli interventi, si provvederà al ripristino della ciclabile il cui cantiere è in fase di allestimento”. Anche il presidente dell’XI Municipio Gianluca Lanzi si è espresso con parole di grande ottimismo: “I danni subiti dalla struttura in seguito all'incendio hanno comportato la chiusura per motivi di sicurezza e ­­– ha concluso nel suo intervento ­­– sapere che i lavori permetteranno di riaprire presto il passaggio ciclopedonale che costeggia il fiume è davvero una buona notizia per i cittadini".

