A Villa Borghese il vento fa rischiare la strage: cade un albero, una donna in codice rosso per le ferite

Intorno alle 16 le pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute all’interno di Villa Borghese, più precisamente a viale Fiorello La Guardia fronte civico 4, dove è presente una fermata dell’autobus in corrispondenza della quale è caduto un albero a causa del forte vento che ha colpito Roma. In quel momento erano presenti due donne, che colpite dal pino, sono rimaste ferite: una 47enne di nazionalità croata è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, mentre un’altra è stata medicata sul posto. Immediata la messa in sicurezza dell’area da parte degli agenti, che sono rimasti a lungo sul luogo per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco.

