Anziana pensionata muore mentre attraversa la strada, tragedia a Roma

Un'anziana pensionata di 81 anni è morta mentre attraversava l'incrocio tra via Faleria, via Gabi e via Magna Grecia, in zona San Giovanni a Roma. All'improvviso la donna si è accasciata a terra e subito sono partiti i soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e i sanitari hanno provato a rianimarla praticando anche un massaggio cardiaco ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare. E' morta sul posto. In via Faleria è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale che ha deviato la viabilità per consentire le prime operazioni di soccorso.

