Le banchine del Tevere finiscono anche in Parlamento: interrogazione sul ponte di ferro

«La situazione fotografata dal Ministero dell'Interno sull'incendio del Ponte dell'Industria di Roma, e in particolare sugli insediamenti abusivi nelle aree golenali del Tevere, conferma che le banchine del fiume sono ormai diventate un luogo dove tutto è permesso. D'altra parte, nell'ultimo triennio la popolazione stanziata lungo le sue sponde è aumentata, in spregio a qualsiasi norma a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica». Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali nel corso della sua interrogazione in Commissione Affari costituzionali alla Camera al rappresentante del Governo Ivan Scalfarotto. «Nella Capitale - ha proseguito -, 500mila persone sono senza casa e di queste solo 200 sulle 13mila rientrate in graduatoria si sono viste assegnare un'abitazione. C’è bisogno di un grande piano di edilizia residenziale pubblica nonché di misure per identificare coloro che vivono in condizioni di degrado e provvedere alla loro sistemazione».

