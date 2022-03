Paziente oncologica "dirottata" sul privato, bufera sul Policlinico Umberto I. Scatta l'inchiesta

06 marzo 2022 a

a

a

Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Roma per indagare un caso incredibile avvenuto al Policlinico Umberto I, che non sarebbe neanche un fenomeno isolato. Lo ha denunciato un mese fa il comitato La Fenice Prevenzione donna e riguarda una paziente di cinquant'anni, malata oncologica, dirottata da un medico dell'ospedale romano in una struttura privata, seppur convenzionata. Il caso sarebbe solo la "punta dell'iceberg" di un fenomeno che coinvolgerebbe più medici di diversi ospedali della Capitale.

Over 50 non vaccinati senza lavoro e stipendio pure se l'emergenza finisce

La paziente codificata 048, classificazione attribuita alle persone affette da tumore, in passato era stata operata al seno e soggetta a mastectomia, riporta il Messaggero. La 50enne avrebbe dovuto sottoporsi a un esame Moc ma vista l'indisponibilità di appuntamenti all'Umberto I ha ricevuto una impegnativa per svolgere l'esame all'Idi. Un "dirottamento" dal pubblico al privato che rappresenta un'anomalia rispetto al principio che un malato oncologico deve avere accesso a un follow up presso la struttura che lo ha preso in carico all'origine. La donna infatti era stata operata all'Umberto I per la grave neoplasia. La denuncia è stata depositata anche alla Corte dei conti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.