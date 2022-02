Minorenni litigano per un ragazzo, vittima in codice rosso in ospedale

21 febbraio 2022 a

a

a

Una ragazza minorenne ha accoltellato una coetanea dopo una lite per futili motivi dovuta, a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, a un ragazzo. È successo a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sul posto gli agenti della Questura.

Sgozza il figlio e tenta di ammazzare la moglie: orrore a Varese, arrestato dopo la fuga

La vittima è stata portata in ospedale al Policlinico di Tor Vergata in codice rosso mentre la presunta autrice del ferimento è stata fermata: la vittima non è in pericolo di vita e ha avuto ferite superficiali su mano, clavicola e schiena. La ragazzina 15 enne che ha aggredito la 17enne per motivi di gelosia, nell'oratorio della chiesa di Santa madre del redentore in via Duilio Gambellotti, verrà denunciata a piede libero per lesioni aggravate, minaccia aggravata, e porto di oggetti atti a offendere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.