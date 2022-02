Cibo e medicine per l'Ucraina, le parrocchie raccolgono beni di prima necessità

27 febbraio 2022 a

a

a

Le parrocchie romane hanno chiesto ai fedeli di raccogliere viveri per l'Ucraina. Il punto di raccolta è la Chiesa ucraina di Santa Sofia in via Boccea 478 che sta raccogliendo i beni di prima necessità. Se ne sta occupando il rettore della Chiesa padre Marco Semehen. Alla raccolta stanno già aderendo tantissimi romani che stanno scaricando tutto quello che sono riusciti a raccogliere. Ecco la lista dei generi da raccogliere:

Pasta

Olio di Oliva

Olio di girasole

Riso

Caffè

Il te

Fette biscottate

nutella

merendine

tonno

barattoli di conserve

Formaggi sottovuoto

Medicine

Oki task

Aspirina

Tachipirina

Ibuprofene

bende

siringhe

siringhe per coaugulazuone del sangue

bende elastiche

Pampers

tele antigelo

Antidolorifici

Antinfiammatori

insulina (lunga durata)

metformina

vitamine

