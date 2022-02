Miss Ucraina sveste i panni da modella e imbraccia il mitra per combattere i russi

27 febbraio 2022 a

a

a

Anastasiia Lenna, ex Miss Ucraina, impugna un mitra da assalto ed è pronta a combattere per il suo Paese sotto attacco della Russia. Non è l'unica donna, sono molte quelle che hanno scelto di schierarsi in prima linea a combattere a fianco degli uomini. La Missa ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram invitando tutti a stare al fianco e a sostenere l'Ucraina.

Abbiamo già visto come le leggende metropolitane "Ghost of Kyiv" e "Ukrainian Reaper" stanno conquistando Internet offrendo speranza al mondo intero. Tuttavia, dimentichiamo che molte donne stanno difendendo anche il loro paese dall'invasione russa. Quelli che non combattono offrono anche aiuto attraverso gli aiuti umanitari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.