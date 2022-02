Roma-Verona, i "baby" salvano i giallorossi in rimonta: 2-2

19 febbraio 2022 a

Due giovani di belle sperenze salvano la Roma da una brutta figura all'Olimpico contro il Verona. Il 18enne Christian Volpato e il 19enne Edoardo Bove consentono ai giallorossi di strappare in extremis il pareggio per 2-2 difronte ad un ottimo Hellas. La squadra di Tudor domina il primo tempo grazie alle reti di Barak e Tameze, ma crolla nella ripresa quando Mourinho (espulso nel finale) si gioca il tutto per tutto lanciando nella mischia due ragazzi ancora alle prime armi. Per l'italoaustraliano Volpato primo gol alla sua seconda presenza in A. E' anche il primo giocatore della 'scuderia' di Francesco Totti a segnare con la maglia della Roma. Primo centro in massima serie anche per 19enne Bove. Punto prezioso quello strappato dalla Roma, che resta momentaneamente al settimo posto in classifica in lotta per un posto in Europa. La squadra di Tudor subisce un'altra rimonta e resta nona.

Roma in piena emergenza, con 9 assenze tra infortuni, squalifiche, positivi al Covid-19, e l'assenza anche di Nicolò Zaniolo, che non va neanche in panchina. Mourinho schiera la difesa a quattro con Smalling e Kumbulla al centro, Karsdorp e Viña esterni, mentre Maitland-Niles avanza a centrocampo. In attacco il capitano Pellegrini alle spalle di Felix e Abraham. Nel Verona, Tudor schiera il solito modulo con Barak e Caprari alle spalle di Simeone. In tribuna uno di fianco all'altro le due leggende Totti e De Rossi.

Inizio sprint del Verona, in vantaggio dopo appena 2' con un gol di Barak. Il centrocampista ceco è lesto a ribadire in rete da centro area un tirocross di Faraoni respinto male da Rui Patricio. Colpita a freddo, la Roma ci mette qualche minuto per reagire. E' capitan Pellegrini a suonare la carica impegnando Montipò con un destro dal limite respinto dal portiere. Poi Sergio Oliveira prova poi ad innescare in area Abraham, la difesa scaligera si salva in angolo. La Roma, però, è fragile in difesa: al secondo affondo il Verona trova il raddoppio con un sinistro potente da centro area di Tameze, su assist di Caprari da sinistra. Nel finale di tempo l'Hellas trova anche il terzo gol con Simeone, annullato però per un fuorigioco.

Nell'intervallo Mourinho toglie un nervoso Oliveira e inserisce Veretout, dentro anche il giovane Zalewski al posto di Vina. La Roma prova a forzare i tempi, ma attaccando concede spazi al Verona pericoloso in contropiede con l'ex Caprari. I giallorossi si rendono a loro volta insidiosi con un sinistro di Veretout sull'esterno della rete. A un'ora dalla fine, Mourinho lancia nella mischia anche il baby italo-australiano Volpato. Una mossa che paga subito, visto che è proprio il numero 62 a trovare la rete del 2-1 con un sinistro da centro area su azione di calcio d'angolo. La Roma ci crede e continua a spingere, Pellegrini chiede il rigore per un contatto sospetto in area scaligera con Ceccherini. L'arbitro lascia correre. Il Verona inizia a soffire il forcing della Roma e nel finale viene premiata un'altra intuizione di Mourinho. Lo Special One manda in campo un altro giovane, Bove, che all'84' trova il gol del pareggio con uno splendido destro al volo su una respinta della difesa ospite. E' l'ultima emozione della partita, la Roma grazie ai suoi giovani evita un pesante ko interno mentre il Verona si mangia le mani per la grande occasione persa.

