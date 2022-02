Draghi chiama Putin, cosa si sono detti sulla crisi in Ucraina

01 febbraio 2022 a

a

a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al centro dei colloqui - rende noto Palazzo Chigi - vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina e le relazioni bilaterali. Draghi ha sottolineato l’importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della crisi. Sono stati concordati un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia.

La bufala della sinistra su Frattini nemico dell'America

«Vladimir Putin ha confermato la sua disponibilità a continuare a garantire forniture stabili di gas naturale russo all’Italia e ha anche espresso soddisfazione per i risultati del suo recente incontro in videoconferenza con i principali imprenditori italiani». È quanto si legge in una nota del Cremlino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.