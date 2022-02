Roma, macabro ritrovamento dopo lo spegnimento di un incendio: dal furgone spunta il cadavere

Massimiliano Gobbi 01 febbraio 2022 a

a

a

Macabro ritrovamento a Prati, trovato corpo semi carbonizzato di un uomo all'interno di un furgone Volkswagen parcheggiato su strada andato a fuoco. È successo questa mattina, intorno alle ore 10, in via Angelo Emo, a poca distanza dal Vaticano e il Parco Monte Ciocci. La vittima non è stata ancora identificata, mentre la zona è stata chiusa al traffico. Ad accorgersi del cadavere, i vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento avvenute dalla squadra intervenuta, proveniente dal distaccamenti di Prati, che ha rinvenuto il corpo esamine, riverso nella parte posteriore dell'autofurgone.

Ricetta bianca dematerializzata al via in 7 regioni, ma il Lazio resta al palo. La Lega: "Ennesima occasione persa"

Sul posto, sono attualmente presenti i sanitari del 118, l'auto medica, i carabinieri e il personale di Roma Capitale. Secondo un prima ricostruzione dell'Arma, le fiamme, sarebbero partite dall'interno del veicolo, distruggendo l'abitacolo dove allo spegnimento delle fiamme, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo italiano che con ogni probabilità ci viveva. Si propende, quindi, per l'ipotesi dell'incidente in attesa di capire l'identita' della vittima. Al momento tutto fa pensare se si trattasse di un senzatetto che, probabilmente, ha acceso qualcosa per riscaldarsi. Intanto continuano, da parte dei carabinieri della compagnia di San Pietro, le indagini sul caso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.