Ambulanza si ribalta nella notte, incidente a Roma

Un'ambulanza è stata coinvolta in un incidente a Roma. Un mezzo dell’emergenza-urgenza, su cui era impegnato un delegato della Ugl Salute, è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'incrocio tra via della Serenissima e via Prenestina.

“L’intera Federazione – dichiarano il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano e il Segretario Provinciale di Roma Valerio Franceschini – esprime solidarietà e vicinanza al nostro iscritto Massimiliano Scermino e a tutto l’equipaggio coinvolto in un incidente con il ribaltamento dell’ambulanza. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per gli operatori coinvolti. In attesa di sapere gli esiti dei rilievi effettuati - proseguono i sindacalisti - occorre ancora una volta evidenziare quello che abbiamo denunciato più volte: le ambulanze rimangono bloccate per ore davanti ai nostri pronto soccorso, con colleghi molto provati e stremati da oltre 2 anni di estenuanti turni per fronteggiare la pandemia. La sicurezza sui posti di lavoro è una priorità di tutta la nostra organizzazione. Quanto accaduto, fortunatamente, è solo un'altra tragedia sfiorata” concludono Giuliano e Franceschini.

