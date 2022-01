Rieti, si schianta contro il guardrail: uomo di 56 anni muore sulla Salaria

Massimiliano Gobbi 02 gennaio 2022 a

a

a

Perde il controllo e si schianta sul guardarail, muore 55enne sulla Salaria. È successo questa mattina al chilometro 71 della strada statale tra San Giovanni Reatino e Maglianello (Rieti), all'altezza dell'imbocco della galleria Colle giardino dove una Ford Focus, in autonomia, ha finito il suo percorso contro il guardrail. Ignote al momento le cause.

Purtroppo per il conducente, R. L., classe 1966, non c'è stato nulla da fare. Nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 per rianimarlo, è deceduto sul posto. Sul posto presenti dai primi momenti i sanitari del 118 con due Ambulanze, i vigili del fuoco della sede centrale di Rieti e gli agenti della polizia stradale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.