Paura a Colli Albani, appartamento in fiamme: 6 persone intossicate

Massimiliano Gobbi 27 gennaio 2022 a

a

a

Incendio in un appartamento al settimo piano in via Arrigo Davila in zona Colli Albani a Roma con 6 persone rimaste intossicate. Tra questi una bambina e l’anziana proprietaria dell’appartamento. Un rogo originato questa mattina all'alba, intorno alle ore 4.30 del mattino, all'interno di un'abitazione all'altezza del civico 42 in prossimità del Parco dell'Appia Antica e via Appia Nuova con fiamme che si sono sviluppate all'interno dell'abitazione, e che di fatto hanno coinvolto due ambienti.

Incendio tra il degrado e gli insediamenti all'ex Mira Lanza: il fumo nero oscura il cielo

Momenti di paura, durante le operazioni di spegnimento di soccorso, è stato necessario evacuare precauzionalmente i residenti, che sono stati fatti scendere in strada. A dare l'allarme sono stati i cittadini, che hanno notato le fiamme e fumo denso provenire dall'abitazione.

Arrivata la segnalazione alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono arrivati i pompieri con due squadre, autoscala, carro teli, funzionario e capoturno provinciale che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e i sanitari del 118 per assistere le persone rimaste intossicate e dare assistenza per le cure mediche del caso

I soccorritori hanno fatto uscire i residenti dall'edificio per poi estinguere il rogo, fortunatamente senza conseguenze gravi. Il bilancio è di 6 persone rimaste lievemente intossicate e trasportate agli ospedali SanT'Eugenio e S.Giovanni.

Terminato l'intervento, i pompieri sono entrati all'interno del palazzo, per effettuare la conta dei danni e verificarne la stabilità. Successivamente le persone sono state fatte rientrare all'interno delle proprie abitazioni, ad eccezione dei residenti del settimo piano e una stanza del sesto, inagibile. Non è chiaro cosa possa aver originato l'incendio: se si sia trattato di un cortocircuito provocato da una stufetta o da un elettrodomestico, una sigaretta dimenticata accesa o altro. Gli accertamenti sono in corso. Presenti anche le forze dell'ordine, per le verifiche di propria competenza.

"Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati questa mattina in in via Davila - commenta Riccardo Ciofi, Segretario Generale Fns Cisl Roma e Rieti dei vigili del fuoco - Numerose squadre sono intervenute per spegnere il fuoco partito dal settimo piano. La grande squadra dei vigili del fuoco è prontamente intervenuta, provvedendo ad evacuare la palazzina e mettere in salvare i nuclei familiari, compresa una bambina e l’anziana proprietaria dell’appartamento. Ancora imprecisate le cause".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.