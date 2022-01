Roma, incendio tra il degrado e gli insediamenti all'ex Mira Lanza: il fumo nero oscura il cielo

Massimiliano Gobbi 11 gennaio 2022 a

a

a

Fuoco e fiamme al quartiere Marconi di Roma, nell'area dell'ex Mira Lanza di via del Tirone, un sito in completo stato di abbandono, preda di insediamenti abusivi. Un alta colonna di fumo nero si è alzata nel quadrante, intorno alle ore 12.30, invadendo di fatto tutta l'area. A dare l'allarme, diversi cittadini che hanno chiamato il numero delle emergenze. In fretta e furia, la sala operativa del comando dei vigili di Roma di via Genova ha inviato due squadre della sede di Ostiense, insieme al carro autorespiratori giunto da Nomentano, che hanno spento le fiamme e bonificato l'area. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

“I pompieri di Ostiense hanno immediatamente operato per abbassare le fiamme e con estrema cautela allontanato dal fronte principale dell’incendio ben tre bombole che sono state prontamente raffreddate e rese innocue evitando conseguenze più gravi” - commenta Riccardo Ciofi dalla FNS CISL di Roma Capitale -. Nell’incendio non sono state coinvolte persone e nessuno è rimasto ferito. Purtroppo, però sono molti gli interventi di questo tipo che vengono effettuati dai vigili del fuoco in aree non più utilizzate e poco curate dove si stabilizzano insediamenti abusivi e il personale che interviene rischia anche la propria vita per affrontarli e spegnerli, proprio come in questo ultimo caso”. A commentare l'episodio anche Marco Palma, consigliere del XI Municipio di Fratelli d'Italia: "I residenti assistono all'ennesimo fallimento progettuale da un lato in un'area preziosa sotto diversi punti di vista. L'ennesimo incendio di oggi testimonia la debolezza della politica, la lentezza nelle procedure (progettazione internazionale quando qui non siamo in grado di tappare le buche) e l'inesistente senso di responsabilità ormai fin troppo diffuso, schiacciato da un sistema di inerzia diffuso".

Video su questo argomento Doppio incendio in via dei Banchi vecchi. L'ombra del piromane, 11 veicoli distrutti

"Più volte nel corso degli anni abbiamo denunciato le continue occupazioni, la presenza di rom e senza fissa dimora - aggiungono Federico Rocca, consigliere di Roma Capitale di Fratelli d’Italia, e Valerio Garipoli capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI - Sono stati effettuati diversi sgomberi ma lo stato di abbandono non fa che prestare il fianco a queste situazioni. Ancora una volta il quartiere Marconi si trova a dover subire i disagi di questa situazione. Un’alta colonna di fumo nero si è diffusa in tutta la zona dove sono presenti anche scuole e una chiesa. Non è la prima volta che un incendio del genere invade l'area dell'ex Mira Lanza e questo lo si deve alla mancata riqualificazione e recupero degli spazi più volte promessi in questi anni. La latitanza dell’amministrazione è la vera responsabile di tutto ciò, per questo chiediamo che si velocizzi da subito il progetto di riqualificazione dell’area affinché questo spazio sia restituito alla città e non al degrado e alle occupazioni abusive".

A scuola con plaid e piumini, tutti in classe con le coperte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.