Foto con la scritta "Dux", la Polizia di Roma Capitale costretta a togliere l'immagine

Il politically correct non accenna a placarsi. L'ultima vittima è la Polizia di Roma Capitale "costretta" a cambiare la foto copertina della sua pagina Facebook ufficiale. Come riportato dal sito "7Colli", la foto "incriminata" ritraeva due pattuglie della Polizia Municipale davanti all'obelisco del Foro Italico con la scritta "DUX" alle spalle. Qualcuno l'ha fatto notare e la Polizia di Roma Capitale ha eliminato l'immagine optando per una foto in cui le due pattuglie si trovano davanti a San Pietro.

Subito, però, si sono scatenati altri utenti del web che hanno sottolineato l'assurdità della "cancel culture". E qualcuno ha pure fatto notare: "Famose a capì. Per assurdo. La Polizia Locale de Latina la foto del profilo dove se la deve fare? A Fogliano?".

