Nobile denuncia la trentenne dell'est. Con me solo per soldi, e si appella alla "circonvenzione di incapace"

07 gennaio 2022 a

a

a

Ha speso per lei cifre a cinque zeri, salvo poi accorgersi che forse quell'amore non era proprio disinteressato. E così un nobile romano sulla cinquantina ha fatto causa alla ex, una trentenne dell'est Europa dall'aspetto di una top model.

L'aristocratico, un 52enne con un rapporto alle spalle e molti soldi, ha accusato la donna, 36 anni, di circonvenzione d'incapace, di indebito utilizzo di carta di credito e di averlo manipolato mentalmente.

Dipendente pubblico si finge falso cieco per 20 anni, denunciato. Valanga di soldi dall'Inps

Nella denuncia, riporta il Messaggero, l'uomo indica un elenco infinito di regali fatti alla donna tra cui viaggi extra-lusso, una Mercedes da 80mila euro, un bed and Breakfast da 50mila, l'affitto di una casa a piazza di Spagna e pagamenti vari a colpi di decine di migliaia di euro in una relazione nata appena nell'ottobre del 2019.

Pamela Prati, spuntano video e foto: così riapre il caso Mark Caltagirone

L0uomo ora vuole portare la ex in tribunale, anche grazie al parere sdi uno psicologo che ha descritto il rapporto tra i due in cui è scattato un meccanismo di "autosvalutazione indotto dalla donna", e spuntano anche dei messaggi inviati da lei lui: "Sei un uomo senza cervello. La donna è un fiore che deve essere protetta e venerata ogni secondo. Io sono così bella e giovane e devo subire questo schifo". Tutto legato a richieste di soldi, e pagamenti della casa, dell'auto e via dicendo. Nella denuncia si accusano "condotte penalmente rilevanti" e il tutto ora è in mano alla procura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.