Roma, la macchina finisce nella fontana all'ombra del Colosseo Quadrato: lo spettacolare salvataggio

03 gennaio 2022 a

Non è il primo e non sarà l’ultimo incidente in una fontana dell’Eur. Questa mattina un’automobile bianca è finita nella fontana situata su Viale della Civiltà del Lavoro, all’altezza dell’incrocio con Viale Beethoven, strade del quartiere nella zona sud di Roma. Sono quindi andate in scena delle operazioni di rimozione spettacolari, proprio sotto al Palazzo della Civiltà Italiana: c’è stato bisogno di una gru per recuperare il mezzo incidentato a pochi passi dal Colosseo Quadrato.

