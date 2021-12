Salta la We Run Rome? L'Asl chiede di annullare la maratona del 31 dicembre

30 dicembre 2021 a

A poche ore dal via rischia di saltare la corsa podistica Atleticom We Run Rome in programma a Roma venerdì 31 dicembre. A chiedere di sospendere la maratona è il Servizio di prevenzione e salute pubblica della Asl Roma 1. Il motivo della richiesta è legato alle attuali condizioni epidemiologiche e all'aumento dei casi di Covid-19 nel Lazio.

Secondo quanto si apprende la richiesta è stata formalizzata dopo che il Servizio di prevenzione e salute pubblica della Asl Roma 1 ha sentito il parere del Seresmi sorveglianza epidemiologia dello Spallanzani. All'evento podistico sono attesi circa seimila atleti che secondo il programma dovrebbero partire alle 14 da terme di Caracalla per correre in un tracciato di 10 chilometri.

