Omicron, nel Lazio è record casi: la Regione rischia la zona gialla a gennaio

La Regione Lazio corre verso la zona gialla a gennaio. La recrudescenza del virus e il picco di contagi causati dalla variante Omicron rischiano di far scattare nella Regione guidata dal governatore Nicola Zingaretti ulteriori restrizioni proprio con l'arrivo dell'anno nuovo. Il record di casi si registra in tutte le regioni, in particolare nel Lazio 5.248 con aumento dell'Rt a 1.08 e i tassi di occupazione di area medica e intensiva rispettivamente al 15% e al 10%.

Così i dati se confermati porterebbero la Regione dritta in zona gialla nella prima settimana di gennaio. Oggi i decessi sono 10 (-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.381.

