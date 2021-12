Oltre cento persone in fila per le mascherine. La scena folle a Roma

29 dicembre 2021 a

File per i tamponi, file per i vaccini e adesso è caccia alle mascherine FFP2. Le nuove regole del governo impongono di utilizzare nei mezzi pubblici e negli stadi, così i romani non vogliono farsi trovare impreparati e si accalcano fuori dalle farmacie per fare scorta di dispositivi di protezioni, nonostante il governo non sia intervenuto per calmierare i prezzi come fatto con le mascherine chirurgiche.

Fuori dalla farmacia in via Eurialo, zona Appio Latino, ad esempio, stasera si contavano oltre cento persone. Senza contare tutti quelli in fila per un tampone rapido. All'interno è possibile acquistare un massimo di quattro pacchi da 50 mascherine per ogni persona. La fila iniziava da via Coriolano e proseguiva oltre l'incrocio fino all'ingresso della farmacia.

