Torna l'incubo dei tamponi ai drive in. Macchine in fila per ore a Roma

Scene che speravamo di aver dimenticato per sempre. E invece è di nuovo attualità: le macchine in fila per ore fuori dalle postazioni drive in allestite dalle Asl di Roma per i tamponi. Il contagio dilaga anche nella Capitale e con le feste di mezzo è tanta la paura di chi vuole proteggere sé e i propri cari.

Da giorni risulta assai complicato prenotare un tampone molecolare nelle varie strutture adibite, così in molti si sono messi in macchina sperando di poter fare il test al drive in. Anche le farmacie sono prese d'assalto, il sistema non regge e gli ospedali sono sempre più pieni, con le ambulanze ferme nei parcheggi degli ospedali romani in attesa di poter garantire ai pazienti un ricovero in reparto.

