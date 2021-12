Riaprono le scale mobili alla stazione Repubblica. Ci hanno messo "solo" tre anni

28 dicembre 2021 a

Ci hanno messo più di tre anni. Ma finalmente oggi sono state riattivate le scale mobili bloccate nella stazione Repubblica della linea A della metropolitana, finite fuori servizio dopo che furono prese d'assalto dai tifosi russi del Cska Mosca arrivati nella Capitale per la partita contro la Roma.

«Terminati i lavori e i collaudi di Ustif, oggi sono state riaperte le due scale mobili della stazione metro Repubblica che erano ferme dal 23 ottobre del 2018, quando uno dei due impianti che in quel momento trasportava i tifosi russi diretti verso lo stadio Olimpico per assistere alla partita Roma-Cska Mosca ha iniziato ad aumentare la sua velocità, facendo precipitare un gran numero di persone e provocando molti feriti, alcuni dei quali anche gravi». Lo annuncia in un comunicato l’Assessore alla Mobilità di Roma Eugenio Patané.

«Uno dei primi problemi affrontati al nostro arrivo - spiega Patané - è stato proprio quello degli impianti di traslazione fermi che in totale erano 145. Per 40 di questi i lavori erano terminati - in alcuni casi addirittura a gennaio 2020 - e necessitavano soltanto del collaudo da parte di Ustif prima di essere riaperti al pubblico. Per questo motivo abbiamo istituito un tavolo di lavoro con il Ministero, che ringraziamo, per programmare i collaudi che sono stati eseguiti in tempi record. Ora stiamo iniziando a vedere i frutti di questo lavoro: oltre alle due scale mobili di Repubblica, infatti, sono stati riaperti in pochi giorni, tra gli altri, i sette impianti di traslazione che impedivano la riapertura della stazione Policlinico, cinque scale mobili presso il nodo della stazione Termini, una presso la stazione Re di Roma, una a Valle Aurelia e una a Baldo degli Ubaldi».

