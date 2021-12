Da Virginia Raggi a Roberto Gualtieri non è cambiato nulla a Roma: altro autobus distrutto dalle fiamme

28 dicembre 2021 a

Il cambiamento del sindaco c'è stato ma non si vede. Oltre alla questione dei rifiuti a Roma continuano a vedersi autobus in fiamme. Alle ore 16:00 circa, la Squadra Operativa dei Vigili del Fuoco 7/A, con l'ausilio dell'autobotte AB/9, è intervenuta in Piazza Monte di Tai a Roma (zona Torrino) per l'incendio di un mezzo pubblico di trasporto. Il fuoco non ha dato scampo all'autobus, completamente distrutto dalle fiamme. Non risultano persone coinvolte e ferite.

