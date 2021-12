Green pass, controlli e multe alle stazioni di treni e metro: 13 persone sanzionate

28 dicembre 2021 a

Controlli anti Covid da parte delle forze di polizia ulteriormente rafforzati in tutta la capitale. I controlli disposti dal questore di Roma riguardano soprattutto i luoghi maggiormente soggetti allo shopping e al turismo, stazioni ferroviarie, strutture portuali ed aeroportuali, impianti stradali ed autostradali, mezzi di trasporto collettivo, stazioni della rete della metro e linee del trasporto collettivo.

In campo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale di Roma Capitale, Guardia di finanza e Protezione civile con l’obiettivo di evitare che in alcune vie o piazze si possano creare assembramenti a causa di un numero eccessivo di persone, con la predisposizione di transenne dedicate per favorire il contingentamento dei flussi.

Nella sola giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno verificato 5.248 green pass sanzionando 13 persone. Sono state 219 invece le attività commerciali controllate con una sola sanzione rilevata.

