Che tragedia a via Merulana. L'operaio cade nel vuoto e muore

28 dicembre 2021

Tragedia sul lavoro al centro di Roma. Secondo quanto si apprende, un operaio è morto dopo essere caduto da un`impalcatura in via Merulana. Inutili i soccorsi per l`uomo. Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Esquilino. I vigili del fuoco sono intervenuti per la verifica del ponteggio interessato dall’incidente.

«Ancora una tragedia sul lavoro. Questa mattina a perdere la vita un operaio caduto da un’impalcatura a via Merulana. In attesa delle indagini che accerteranno responsabilità e dinamiche dei fatti, voglio esprimere il mio cordoglio alla famiglia. Il numero ancora troppo alto di morti e incidenti sul lavoro impone a tutti noi un’attenzione particolare e una sensibilizzazione sui temi della sicurezza». Lo afferma la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.

