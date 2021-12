Il regalo di Natale di Roberto Gualtieri ai romani: strade invase dall'immondizia

27 dicembre 2021 a

Il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva promesso che per Natale la città sarebbe stata sgombrata dai rifiuti. Ma eccolo il regalo di Natale per i romani: i marciapiedi ingombri di rifiuti, i cassonetti strabordanti. Per carità, dopo i giorni di festa, da anni, le strade della Capitale sono sempre apparse così. Ma allora, non è meglio non promettere più nulla? Perché se con la Raggi il problema dello smaltimento dei rifiuti era esploso, non sembra che sia destinato a una risoluzione in tempi brevi. I romani non si rassegneranno, però, a vivere in una città dalle strade vergognose.

Gualtieri svegliati! Devi fare il sindaco e ripulire la città

