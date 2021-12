Roma, turista americana caduta: dramma sul lungotevere, un incidente terrificante

25 dicembre 2021 a

Il viaggio di nozze a Roma rischia di trasformarsi in tragedia per la turista americana Kristin Elisabeth Falterman, 35 anni, di New Orleans. La giovane sposina mercoledì 23 dicembre, poco dopo la mezzanotte, è volata giù dal parapetto di ponte Principe Amedeo sul lungotevere ed è caduta sulla banchina del fiume. Adesso è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. "Stavamo rientrando in albergo, dopo aver trascorso la serata in centro - racconta il marito sotto choc - Kristin si è seduta sul parapetto e non so come, ma ha perso l’equilibrio ed è volata giù. Non sono riuscito a salvarla".

Stephen Vincent era in luna di miele insieme a Kristin, i due erano arrivati nella Capitale il 19 dicembre scorso. Dopo l'incidente la 35enne è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Camillo dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Secondo la prima ricostruzione dei fatti la coppia stava passeggiando sul Lungotevere prima di tornare in albergo ma quando la donna si sarebbe seduta sul parapetto per riposarsi avrebbe perso l'equilibrio precipitando sulla banchina del Tevere. Fin da subito le condizioni di Kristin sono apparse disperate Adesso gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente dopo la testimonianza del marito.

