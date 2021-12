Capodanno in zona gialla, la profezia di D'Amato per il Lazio

20 dicembre 2021 a

La situazione degli ospedali nel Lazio? «Rispetto ad un anno fa la pressione sulla rete ospedaliera è molto molto inferiore. Detto questo siamo ancora in una situazione di zona bianca ma con un'evoluzione che probabilmente ci porterà ad un cambio colore verso il Capodanno». Lo dice a Rai Radio1, ospite della trasmissione "In Vivavoce", l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Nella sua regione prevede una zona gialla a breve? «La prevedo verso la fine dell’anno, Natale sarà in bianco». Dal 23 dicembre le mascherine all’aperto saranno obbligatorie nella sua regione. «Questa è una misura importante e assolutamente utile. Non bisogna dare l’idea all’opinione pubblica che i vaccini non contrastino la variante Omicron - ha detto a Rai Radio1 D’Amato - la strada maestra è rappresentata da una maggiore copertura vaccinale».

